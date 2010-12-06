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> Хлеб зерновой с использованием обычных круп.
jana_iz
сообщение 23.2.2011, 23:00
Сообщение #1

Участник
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Группа: Хлебопеки
Сообщений: 18
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Из: Москва
Пользователь №: 4753
Спасибо сказали: 28 раз(а)

Модель хлебопечки: delonghi


Хлеб зерновой с использованием обычных круп.



750 гр.
Пропорции указаны в объеме. 1 чашка равна 240 мл

Вода 360 мл
Масло растительное (подсолнечное рафинированное) 1,5 ст. л.
Мука 3 и ¼ чашки
Смесь круп и геркулеса 1 чашка. Составляется следующим образом: по 2,5 ст. л. Крупы ячневой, крупы
кукурузной, крупы пшеничной добавляется в мерную чашку, должно получиться ½ чашки с крупами (120 мл).



Далее в мерную чашку добавляется 8 ст. л геркулеса (1/2 чашки=120 мл).
Итого, получаем смесь круп и геркулеса 1 чашка.



Соль 1 ч. Л.
Сахар 1 и ½ ст. л.
Дрожжи 2 ч. л.
Солод ржаной 2 ст. л.
Молоко сухое 2 ст. л.
Клейковина (панифарин) 1 ст. л. (можно не класть, если нет)
Семечки 2 ст. л.
Кунжут 1 ст. л.
Семя льна 1 ч. л.

Установки: программа «зерновой» (у меня называется «хлеб из непросеянной муки», режим №3), вес 700 гр., корочка сильная.
Если нет такого режима, можно использовать режим «французский»
Хлеб подходит неплохо, однако более плотный (обусловлено плотными ингредиентами), чем белый, хотя и довольно пористый,
высоты средней. Вкус получается насыщенный и сложный, вполне сытный и самодостаточный хлеб, на который не обязательно
что-то намазывать. Существенное достоинство – не нужны дорогостоящие зерновые смеси, а используемые крупы достаточно дешевые.
Прим.: Ячневая, пшеничная и кукурузные именно крупы, а не хлопья, представляют собой дробленые цельные зерна.
Нужна именно ячневая крупа, т.к. перловка является зерном, очищенным от оболочек, посему - менее полезна.







Спасибо сказали:
Neofitka, Nika_G, One, Tamborena, Кира, Ленка-05, Света,
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Neofitka
сообщение 24.2.2011, 11:01
Сообщение #2

Активный участник
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Группа: Хлебопеки
Сообщений: 928
Регистрация: 10.12.2010
Из: Москва, Харьков
Пользователь №: 4158
Спасибо сказали: 549 раз(а)

Модель хлебопечки: Philips HD 9020


jana_iz, спасибо. Вы так четко все описали, что даже вопросов не возникло. Я как раз думала нечто подобное "замутить".
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jana_iz
сообщение 24.2.2011, 20:49
Сообщение #3

Участник
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Группа: Хлебопеки
Сообщений: 18
Регистрация: 18.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 4753
Спасибо сказали: 28 раз(а)

Модель хлебопечки: delonghi


Цитата(Neofitka @ 24.2.2011, 11:01) *
jana_iz, спасибо. Вы так четко все описали, что даже вопросов не возникло. Я как раз думала нечто подобное "замутить".

Спасибо и Вам!
Этот хлеб у нас в семье - любимый, хочется поделиться с другими... и услышать отзывы rolleyes.gif
А четко - это потому. что волновалась и готовилась)))


Спасибо сказали:
Клевер, Ленка-05,
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Neofitka
сообщение 15.3.2011, 23:56
Сообщение #4

Активный участник
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Группа: Хлебопеки
Сообщений: 928
Регистрация: 10.12.2010
Из: Москва, Харьков
Пользователь №: 4158
Спасибо сказали: 549 раз(а)

Модель хлебопечки: Philips HD 9020


jana_iz, наконец-то я добралась до Вашего хлебушка! Сейчас буду отчитываться.
Но сначала скажу ОГРОМНОЕ СПАСИБО 354.gif Хлеб замечательный! Мне жаль, что остальные форумчане его игнорируют. Обязательно разрекламирую в своей филипсовской ветке!
Четко по Вашему рецепту у меня не получилось. Во-первых, у меня не было кукурузной крупы. Я решила заменить ее мучной смесью "8 злаков" (в "Утконосе" беру). Там как раз куча всего, в т.ч. и льняное семя, которого у меня тоже не было.
Еще я решила использовать не воду, а смесь кефира и молока. Я взяла 200 мл кефира 1%-ного и 160 мл молока.
Муки взяла 450 г, т.к. в моей инструкции сказано, что это как раз 3 и 1/4 чашки.
Овсяные хлопья у меня были не простые, а с вложениями: изюм и что-то еще, чуть ли не бананы.
Когда я дошла до солода, выяснилось, что я не подумала о том, что солод у меня в порошке и его, очевидно, нужно запаривать. Я рискнула запарить 2 ст.л. солода 30 мл кипятка и добавить это в тесто. Конечно, я понимала, что нарушаю баланс жидкости и муки, но решила, что я с этим справлюсь, т.к. собираюсь следить за колобком. Кроме того я решила добавить 1 ч.л. горчицы, которая сгущает тесто. Думаю, стоило добавить 1 ст.л., а не чайную - мало сгустила rolleyes.gif
Еще добавила 1 с.л. молотого кофе - для цвета.
И это еще не все. Панифарина у меня нет, и я решила добавить 1 ч.л. ржаной закваски, которую подкормила часа за 3 до этого rolleyes.gif
По сигналу добавила 2 ст.л. поджаренных семечек подсолнечника и 2 ст.л. тыквенных семечек (тоже слегка поджарила)
Поставила выпекаться на программе "Цельнозерновой хлеб", 750 г, темная корочка. У меня были сомнения по поводу веса 750 г, но я посмотрела по времени выпечки и поняла, что 750 г темная корочка печется на 5 минут дольше, чем 1 кг средняя корочка, так что решила поверить Вам.
Ход программы "Цельнозерновой хлеб" для этих параметров хлеба у меня такой:
Предварительный нагрев 30 мин. - замес 5 мин. - отдых 5 мин. - замес 20 мин. - расстойка 40 мин. - подмес 20 сек. - расстойка 80 мин. - выпечка 65 мин.

Колобок получался жидким и "стеснительным" - все время жался в угол и не хотел отлипать. К тому же сразу было понятно, что колобок очень большой, он доставал своим липким краем до верха ведерка. Пришлось досыпать муку, причем немало.
Вот как выглядел колобок после добавления 5-6 раз по 1/2 ст.л. муки:

Пришлось досыпать дальше, пока колобок не стал таким:

Думаю, в общей сложности подсыпала грамм 50 муки, не меньше. Жалко, что не взвешивала, что подсыпаю. В общем, делала это, пока "юбочка" не исчезла.
Перед самой расстойкой колобок выглядел идеально:


За 40 минут до конца мне пришлось открыть крышку и оторвать кусок теста, потому что хлебушек стучался в окно! mellow.gif
Вот какой красавец-богатырь получился! Party.gif




Теперь о вкусе. Самое восхитительное в этом хлебе - это корочка! Хрустящая, очень вкусная! Мякиш нежный, мне показалось, что нежнее, чем у обычного цельнозернового. Хлеб получился красивого, насыщенного коричневого цвета.
Спасибо за рецепт, дорогая jana_iz! Обязательно буду повторять.

На всякий случай напишу отдельно мой чуть видоизмененный рецепт:
кефир - 200 мл
молоко - 160 мл
кипяток для заваривания солода - 30 мл
горчица - 1 ч.л. (жидкая)
растительное масло - 2 ст.л.
мед - 2 ст.л.
соль - 1,5 ст.л.
солод - 2 ст.л. (заваривала кипятком)
кофе растворимый - 1 ст.л.
кунжут - 1 ст.л.
крупа пшеничная + крупа ячневая + мучная смесь "8 злаков" - 1/2 чашки (= объем 120 мл)
хлопья овсяные с изюмом и, думаю, бананом - 1/2 чашки (= объем 120 мл)
мука пшеничная - 450 г + примерно 50 г (к сожалению, не могу сказать, сколько подсыпала точно)
Ржаная закваска (мука = вода) - 1 ч.л.
Дрожжи сухие - 2 ст.л.

По сигналу: 2 ст. ложки семечек подсолнечника + 2 ст.л. тыквенных семечек (слегка поджарила).

Если бы сейчас делала снова, уменьшила бы количество жидкости на 50 мл, а муки взяла бы как в рецепте - 450 г. И обязательно следила бы за колобком.
Дрожжей в следующий раз возьму 1,5 ч.л. Думаю, хватит. Или это моя закваска так помогла?
Да, запаха дрожжей никакого нет.
Да, еще изюма в следующий раз сознательно добавлю - очень оживляет. Сейчас только немножко из овсяных хлопьев попалось.


Спасибо сказали:
jana_iz, literal, Кира, Ленка-05, поваренок,
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helsa
сообщение 16.3.2011, 6:13
Сообщение #5

Активный участник
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Группа: Хлебопеки
Сообщений: 140
Регистрация: 7.3.2011
Из: Кишинев, Молдова
Пользователь №: 5654
Спасибо сказали: 61 раз(а)

Модель хлебопечки: LG 1051


девочки, а в хлебе не чувствовались крупинки? они проготовились?
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Ленка-05
сообщение 16.3.2011, 9:09
Сообщение #6

Активный участник
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Группа: Хлебопеки
Сообщений: 101
Регистрация: 6.12.2010
Из: Беларусь
Пользователь №: 4096
Спасибо сказали: 158 раз(а)

Модель хлебопечки: Panasonic SD-257


Цитата(helsa @ 16.3.2011, 5:13) *
девочки, а в хлебе не чувствовались крупинки? они проготовились?

Вот и у меня тоже такой вопрос сразу возник. Может это всё лучше смолоть?
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Neofitka
сообщение 16.3.2011, 13:16
Сообщение #7

Активный участник
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Группа: Хлебопеки
Сообщений: 928
Регистрация: 10.12.2010
Из: Москва, Харьков
Пользователь №: 4158
Спасибо сказали: 549 раз(а)

Модель хлебопечки: Philips HD 9020


Сейчас специально пожевала с пристрастием. Мне кажется, этот хлеб даже нежнее, чем обычный цельнозерновой.
Если смолоть, в чем тогда прикол будет? Можно тогда просто взять цельнозерновую муку wink.gif
Я думаю, важно делать именно на цельнозерновом режиме.
На работу сейчас три разных хлеба принесла, мне сказали что этот - лучший.
Вот, специально сняла крупно без вспышки:

и макросъемка:

Я считаю, не молоть. Единственное, где видны крупинки - это на крыше хлеба. Очень красиво и абсолютно съедобно.

Еще такой комментарий.
Я сознательно положила 2 ст.л. меда, а не 1,5 с.л. сахара или меда, как предлагает автор, потому что мне показалось, что этому хлебу пойдет легкая сладковатость. Мне нравится.


Спасибо сказали:
CEBEP_42, jana_iz, Ленка-05,
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Ленка-05
сообщение 16.3.2011, 14:25
Сообщение #8

Активный участник
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Группа: Хлебопеки
Сообщений: 101
Регистрация: 6.12.2010
Из: Беларусь
Пользователь №: 4096
Спасибо сказали: 158 раз(а)

Модель хлебопечки: Panasonic SD-257


Всё, пошла печь. viannen_10.gif
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One
сообщение 16.3.2011, 21:17
Сообщение #9

Активный участник
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Группа: Хлебопекu
Сообщений: 969
Регистрация: 23.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5446
Спасибо сказали: 765 раз(а)

Модель хлебопечки: Panasonic SD-257, мультиварка Redmond М4502


Замесила... Первое впечатление - печку жалко!
Видимо, из за крупы тяжело. Печка скрипела. Я так скоро сломаю свою красавицу.
Почему-то не жидковат получился, а плотноват... добавляла воды и оторвала и выбросила кусок теста. Стало полегче, но поскрипывание осталось...

Скажите, если плотный колобок получается, у Вас тоже скрипит?

Хотя может где-то "потеряла" жидкость?
делала так:
теплая вода 30 мл+сахар 1/2 ст.л.+дрожжи прессованные 16г=смешала, поставила на батарею
мука пшеничная 450г
крупа пшеничная+крупа ячневая+отруби =120 мл (по объему)
хлопья 5 злаков+овсяные = 120 мл (по объему)
кунжут 1 ст.л
цикорий растворимый 1 ст.л.
мед 1 ст.л.
растительное масло 2 ст.л.
горчица 1 ч.л.
соль 1,5 ч.л.
ТАН 200 мл
молоко 160 мл (при замесе пришлось добавить еще примерно 50 мл воды)
дрожжи запузырились - вылила их сбоку
с другой стороны молоко с таном

Либо мука пересохла, либо отруби впитывают больше воды, чем овсяные хлопья...

поанализируйте, пожалуйста, на досуге, кто поопытнее unsure.gif

Еще вариант есть... поставила лопатку для ржаного хлеба, думала, полегче будет месить с гребеночкой, а потом подумала, может она слишком "зарывается" в колобок зубчиками и ей еще тяжелее?
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Neofitka
сообщение 16.3.2011, 21:22
Сообщение #10

Активный участник
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Группа: Хлебопеки
Сообщений: 928
Регистрация: 10.12.2010
Из: Москва, Харьков
Пользователь №: 4158
Спасибо сказали: 549 раз(а)

Модель хлебопечки: Philips HD 9020


Цитата(One @ 16.3.2011, 21:17) *
Замесила... Первое впечатление - печку жалко!
Видимо, из за крупы тяжело. Печка скрипела. Я так скоро сломаю свою красавицу.
Почему-то не жидковат получился, а плотноват... добавляла воды и оторвала и выбросила кусок теста. Стало полегче, но поскрипывание осталось...

Скажите, если плотный колобок получается, у Вас тоже скрипит?

Нет, у меня пока ни разу не скрипела, даже когда я ее мучила ржаным на закваске.
А Вы по рецепту jana_iz замесили?
Я-то муки подсыпала из-за того, что добавила воды (на заваривание солода).
Еще теоретически может быть разный помол круп. У меня именно что дробленые зерна.
Режим какой выбрали? Цельнозерновой?
У меня замешивалось без труда, разве что очень крупный был колобок, боялась, что не удержу в ведерке rolleyes.gif


Спасибо сказали:
One,
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One
сообщение 16.3.2011, 21:35
Сообщение #11

Активный участник
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Группа: Хлебопекu
Сообщений: 969
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Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5446
Спасибо сказали: 765 раз(а)

Модель хлебопечки: Panasonic SD-257, мультиварка Redmond М4502


Цитата(Neofitka @ 16.3.2011, 21:22) *
Я-то муки подсыпала из-за того, что добавила воды (на заваривание солода).
Еще теоретически может быть разный помол круп. У меня именно что дробленые зерна.
Режим какой выбрали? Цельнозерновой?
У меня замешивалось без труда, разве что очень крупный был колобок, боялась, что не удержу в ведерке rolleyes.gif


Вы добавили 30 мл. воды для солода, а я в этих 30 мл развела дрожжи.. Солода у меня не было

Поставила на Диетический режим (В Панасонике это - многозерновой)

А рецепт, скорее Ваш, редактированный.

Мне очень нравится читать, как форумчане берут рецепт, меняют в нем что-то, и результат с комментариями выкладывают... новичкам так проще сориентироваться, что можно менять, а что нельзя.

А хлебушко-то поднимается! уже половина ведерка!
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Neofitka
сообщение 16.3.2011, 22:01
Сообщение #12

Активный участник
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Группа: Хлебопеки
Сообщений: 928
Регистрация: 10.12.2010
Из: Москва, Харьков
Пользователь №: 4158
Спасибо сказали: 549 раз(а)

Модель хлебопечки: Philips HD 9020


Цитата(One @ 16.3.2011, 21:35) *
Вы добавили 30 мл. воды для солода, а я в этих 30 мл развела дрожжи.. Солода у меня не было

Поставила на Диетический режим (В Панасонике это - многозерновой)

А рецепт, скорее Ваш, редактированный.

Мне очень нравится читать, как форумчане берут рецепт, меняют в нем что-то, и результат с комментариями выкладывают... новичкам так проще сориентироваться, что можно менять, а что нельзя.

А хлебушко-то поднимается! уже половина ведерка!

У меня был такой огромный, а уже почти ничего не осталось!

Да, я потому и пишу подробно, что самой это часто необходимо.
Спасибо, что jana_iz тоже подробно и четко написала.

Что-то Ленка-05 молчит... Поставила хлебушек и носа не кажет. Наверное, доедает... wink.gif


Спасибо сказали:
jana_iz, One,
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One
сообщение 16.3.2011, 22:04
Сообщение #13

Активный участник
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Группа: Хлебопекu
Сообщений: 969
Регистрация: 23.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5446
Спасибо сказали: 765 раз(а)

Модель хлебопечки: Panasonic SD-257, мультиварка Redmond М4502


352.gif Главное, чтобы сфоткать успела! Кстати, у нее такой же Панасоня, как у меня. Вот и поглядим.
По-моему, тема будет востребованной.
Хлебушек должен быть чудный.

А для моей печки поэкспериментирую, уже пересчитала рецепт на 2/3 объема, будет полегче.

А сегдняшний результат с меня 354.gif
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Neofitka
сообщение 16.3.2011, 22:12
Сообщение #14

Активный участник
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Группа: Хлебопеки
Сообщений: 928
Регистрация: 10.12.2010
Из: Москва, Харьков
Пользователь №: 4158
Спасибо сказали: 549 раз(а)

Модель хлебопечки: Philips HD 9020


Цитата(One @ 16.3.2011, 22:04) *
352.gif Главное, чтобы сфоткать успела! Кстати, у нее такой же Панасоня, как у меня. Вот и поглядим.
По-моему, тема будет востребованной.
Хлебушек должен быть чудный.

А для моей печки поэкспериментирую, уже пересчитала рецепт на 2/3 объема, будет полегче.

А сегдняшний результат с меня 354.gif

У меня хлеб получился почти 1 кг, но при этом выставленные 750 г и темная корочка оказались самое оно.
Да, интересно, как в одной и той же печке.
Жду Ваших впечатлений.

Часто вот так рецепты проходят незамеченными, особенно если они не от завсегдатаев форума. Я этот давно приметила, но все добраться не могла. Теперь снова буду печь, но пока нужен присмотр, на ночь не рискну, конечно.
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One
сообщение 16.3.2011, 22:21
Сообщение #15

Активный участник
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Группа: Хлебопекu
Сообщений: 969
Регистрация: 23.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5446
Спасибо сказали: 765 раз(а)

Модель хлебопечки: Panasonic SD-257, мультиварка Redmond М4502


Для Панасоника килограмм - это максимум. На сайтах, правда пишут, что 1250, но в паспорте 1000.
Так что понятно, почему ей было тяжко.

Я выставила максимальный размер, а корочка на этом режиме у нас не регулируется.
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Neofitka
сообщение 16.3.2011, 22:35
Сообщение #16

Активный участник
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Группа: Хлебопеки
Сообщений: 928
Регистрация: 10.12.2010
Из: Москва, Харьков
Пользователь №: 4158
Спасибо сказали: 549 раз(а)

Модель хлебопечки: Philips HD 9020


Цитата(One @ 16.3.2011, 22:21) *
Для Панасоника килограмм - это максимум. На сайтах, правда пишут, что 1250, но в паспорте 1000.
Так что понятно, почему ей было тяжко.

Я выставила максимальный размер, а корочка на этом режиме у нас не регулируется.

Так и у меня максимум 1000 rolleyes.gif
Муки в рецепте 450 г, т.е. как на 750 г буханку, но еще же крупа и геркулес. К тому же 2 ч.л. дрожжей. Вот объем и большой.
Ржаной с семечками на закваске у меня тоже был почти килограмм, но ростом, мягко говоря, намного меньше 352.gif
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One
сообщение 16.3.2011, 22:41
Сообщение #17

Активный участник
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Группа: Хлебопекu
Сообщений: 969
Регистрация: 23.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5446
Спасибо сказали: 765 раз(а)

Модель хлебопечки: Panasonic SD-257, мультиварка Redmond М4502


Закваску еще не освоила, но на дрожжи прессованные уже перешла.

А отруби много воды впитывают? Больше, чем овсянка или нет? Не было опыта замены?
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Neofitka
сообщение 16.3.2011, 23:04
Сообщение #18

Активный участник
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Группа: Хлебопеки
Сообщений: 928
Регистрация: 10.12.2010
Из: Москва, Харьков
Пользователь №: 4158
Спасибо сказали: 549 раз(а)

Модель хлебопечки: Philips HD 9020


Цитата(One @ 16.3.2011, 22:41) *
Закваску еще не освоила, но на дрожжи прессованные уже перешла.

А отруби много воды впитывают? Больше, чем овсянка или нет? Не было опыта замены?

Не могу сказать. Отруби пока только один раз использовала. Я купила отруби не в порошке, а размалывать нечем (не доставать же комбайн ради этого).
У меня с дрожжами наоборот последнее время. Всегда пекла на прессованных, а тут вторую неделю не могу их купить.
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One
сообщение 16.3.2011, 23:22
Сообщение #19

Активный участник
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Группа: Хлебопекu
Сообщений: 969
Регистрация: 23.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5446
Спасибо сказали: 765 раз(а)

Модель хлебопечки: Panasonic SD-257, мультиварка Redmond М4502


У меня тоже не порошок... Такие, довольно крупные, ошметки)))

А вот и герой дня yahoo.gif !



А резать буду, когда остынет, хоть что-то надо сделать по правилам tongue.gif



не дотерпела... вот она,женская логика



Вкуснейший хлеб! Подозреваю, что завтра будет еще лучше!


Спасибо сказали:
CEBEP_42, nbw, Neofitka, olima, Ленка-05, поваренок,
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Neofitka
сообщение 16.3.2011, 23:48
Сообщение #20

Активный участник
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Группа: Хлебопеки
Сообщений: 928
Регистрация: 10.12.2010
Из: Москва, Харьков
Пользователь №: 4158
Спасибо сказали: 549 раз(а)

Модель хлебопечки: Philips HD 9020


Цитата(One @ 16.3.2011, 23:22) *
У меня тоже не порошок... Такие, довольно крупные, ошметки)))

А вот и герой дня yahoo.gif !

Вкуснейший хлеб! Подозреваю, что завтра будет еще лучше!

Кошка - знаток rolleyes.gif
А корочка, а? wink.gif По-моему, это самая вкусная корочка!

jana_iz! Еще раз сердечное спасибо от нас! Party.gif


Спасибо сказали:
jana_iz,
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