

Активный участник



Группа: Хлебопеки

Сообщений: 928

Регистрация: 10.12.2010

Из: Москва, Харьков

Пользователь №: 4158

Спасибо сказали:



Модель хлебопечки: Philips HD 9020

Активный участникГруппа: ХлебопекиСообщений: 928Регистрация: 10.12.2010Из: Москва, ХарьковПользователь №: 4158Спасибо сказали: 549 раз(а) Модель хлебопечки: Philips HD 9020





jana_iz, наконец-то я добралась до Вашего хлебушка! Сейчас буду отчитываться.

Но сначала скажу ОГРОМНОЕ СПАСИБО Хлеб замечательный! Мне жаль, что остальные форумчане его игнорируют. Обязательно разрекламирую в своей филипсовской ветке!

Четко по Вашему рецепту у меня не получилось. Во-первых, у меня не было кукурузной крупы. Я решила заменить ее мучной смесью "8 злаков" (в "Утконосе" беру). Там как раз куча всего, в т.ч. и льняное семя, которого у меня тоже не было.

Еще я решила использовать не воду, а смесь кефира и молока. Я взяла 200 мл кефира 1%-ного и 160 мл молока.

Муки взяла 450 г, т.к. в моей инструкции сказано, что это как раз 3 и 1/4 чашки.

Овсяные хлопья у меня были не простые, а с вложениями: изюм и что-то еще, чуть ли не бананы.

Когда я дошла до солода, выяснилось, что я не подумала о том, что солод у меня в порошке и его, очевидно, нужно запаривать. Я рискнула запарить 2 ст.л. солода 30 мл кипятка и добавить это в тесто. Конечно, я понимала, что нарушаю баланс жидкости и муки, но решила, что я с этим справлюсь, т.к. собираюсь следить за колобком. Кроме того я решила добавить 1 ч.л. горчицы, которая сгущает тесто. Думаю, стоило добавить 1 ст.л., а не чайную - мало сгустила

Еще добавила 1 с.л. молотого кофе - для цвета.

И это еще не все. Панифарина у меня нет, и я решила добавить 1 ч.л. ржаной закваски, которую подкормила часа за 3 до этого

По сигналу добавила 2 ст.л. поджаренных семечек подсолнечника и 2 ст.л. тыквенных семечек (тоже слегка поджарила)

Поставила выпекаться на программе "Цельнозерновой хлеб", 750 г, темная корочка. У меня были сомнения по поводу веса 750 г, но я посмотрела по времени выпечки и поняла, что 750 г темная корочка печется на 5 минут дольше, чем 1 кг средняя корочка, так что решила поверить Вам.

Ход программы "Цельнозерновой хлеб" для этих параметров хлеба у меня такой:

Предварительный нагрев 30 мин. - замес 5 мин. - отдых 5 мин. - замес 20 мин. - расстойка 40 мин. - подмес 20 сек. - расстойка 80 мин. - выпечка 65 мин.



Колобок получался жидким и "стеснительным" - все время жался в угол и не хотел отлипать. К тому же сразу было понятно, что колобок очень большой, он доставал своим липким краем до верха ведерка. Пришлось досыпать муку, причем немало.

Вот как выглядел колобок после добавления 5-6 раз по 1/2 ст.л. муки:



Пришлось досыпать дальше, пока колобок не стал таким:



Думаю, в общей сложности подсыпала грамм 50 муки, не меньше. Жалко, что не взвешивала, что подсыпаю. В общем, делала это, пока "юбочка" не исчезла.

Перед самой расстойкой колобок выглядел идеально:





За 40 минут до конца мне пришлось открыть крышку и оторвать кусок теста, потому что хлебушек стучался в окно!

Вот какой красавец-богатырь получился!









Теперь о вкусе. Самое восхитительное в этом хлебе - это корочка! Хрустящая, очень вкусная! Мякиш нежный, мне показалось, что нежнее, чем у обычного цельнозернового. Хлеб получился красивого, насыщенного коричневого цвета.

Спасибо за рецепт, дорогая jana_iz! Обязательно буду повторять.



На всякий случай напишу отдельно мой чуть видоизмененный рецепт:

кефир - 200 мл

молоко - 160 мл

кипяток для заваривания солода - 30 мл

горчица - 1 ч.л. (жидкая)

растительное масло - 2 ст.л.

мед - 2 ст.л.

соль - 1,5 ст.л.

солод - 2 ст.л. (заваривала кипятком)

кофе растворимый - 1 ст.л.

кунжут - 1 ст.л.

крупа пшеничная + крупа ячневая + мучная смесь "8 злаков" - 1/2 чашки (= объем 120 мл)

хлопья овсяные с изюмом и, думаю, бананом - 1/2 чашки (= объем 120 мл)

мука пшеничная - 450 г + примерно 50 г (к сожалению, не могу сказать, сколько подсыпала точно)

Ржаная закваска (мука = вода) - 1 ч.л.

Дрожжи сухие - 2 ст.л.



По сигналу: 2 ст. ложки семечек подсолнечника + 2 ст.л. тыквенных семечек (слегка поджарила).



Если бы сейчас делала снова, уменьшила бы количество жидкости на 50 мл, а муки взяла бы как в рецепте - 450 г. И обязательно следила бы за колобком.

Дрожжей в следующий раз возьму 1,5 ч.л. Думаю, хватит. Или это моя закваска так помогла?

Да, запаха дрожжей никакого нет.

Да, еще изюма в следующий раз сознательно добавлю - очень оживляет. Сейчас только немножко из овсяных хлопьев попалось. , наконец-то я добралась до Вашего хлебушка! Сейчас буду отчитываться.Но сначала скажуХлеб замечательный! Мне жаль, что остальные форумчане его игнорируют. Обязательно разрекламирую в своей филипсовской ветке!Четко по Вашему рецепту у меня не получилось. Во-первых, у меня не было кукурузной крупы. Я решила заменить ее мучной смесью "8 злаков" (в "Утконосе" беру). Там как раз куча всего, в т.ч. и льняное семя, которого у меня тоже не было.Еще я решила использовать не воду, а смесь кефира и молока. Я взяла 200 мл кефира 1%-ного и 160 мл молока.Муки взяла 450 г, т.к. в моей инструкции сказано, что это как раз 3 и 1/4 чашки.Овсяные хлопья у меня были не простые, а с вложениями: изюм и что-то еще, чуть ли не бананы.Когда я дошла до солода, выяснилось, что я не подумала о том, что солод у меня в порошке и его, очевидно, нужно запаривать. Я рискнула запарить 2 ст.л. солода 30 мл кипятка и добавить это в тесто. Конечно, я понимала, что нарушаю баланс жидкости и муки, но решила, что я с этим справлюсь, т.к. собираюсь следить за колобком. Кроме того я решила добавить 1 ч.л. горчицы, которая сгущает тесто. Думаю, стоило добавить 1 ст.л., а не чайную - мало сгустилаЕще добавила 1 с.л. молотого кофе - для цвета.И это еще не все. Панифарина у меня нет, и я решила добавить 1 ч.л. ржаной закваски, которую подкормила часа за 3 до этогоПо сигналу добавила 2 ст.л. поджаренных семечек подсолнечника и 2 ст.л. тыквенных семечек (тоже слегка поджарила)Поставила выпекаться на программе "Цельнозерновой хлеб", 750 г, темная корочка. У меня были сомнения по поводу веса 750 г, но я посмотрела по времени выпечки и поняла, что 750 г темная корочка печется на 5 минут дольше, чем 1 кг средняя корочка, так что решила поверить Вам.Ход программы "Цельнозерновой хлеб" для этих параметров хлеба у меня такой:Предварительный нагрев 30 мин. - замес 5 мин. - отдых 5 мин. - замес 20 мин. - расстойка 40 мин. - подмес 20 сек. - расстойка 80 мин. - выпечка 65 мин.Колобок получался жидким и "стеснительным" - все время жался в угол и не хотел отлипать. К тому же сразу было понятно, что колобок очень большой, он доставал своим липким краем до верха ведерка. Пришлось досыпать муку, причем немало.Вот как выглядел колобок после добавления 5-6 раз по 1/2 ст.л. муки:Пришлось досыпать дальше, пока колобок не стал таким:Думаю, в общей сложности подсыпала грамм 50 муки, не меньше. Жалко, что не взвешивала, что подсыпаю. В общем, делала это, пока "юбочка" не исчезла.Перед самой расстойкой колобок выглядел идеально:За 40 минут до конца мне пришлось открыть крышку и оторвать кусок теста, потому что хлебушек стучался в окно!Вот какой красавец-богатырь получился!Теперь о вкусе. Самое восхитительное в этом хлебе - это корочка! Хрустящая, очень вкусная! Мякиш нежный, мне показалось, что нежнее, чем у обычного цельнозернового. Хлеб получился красивого, насыщенного коричневого цвета.Спасибо за рецепт, дорогая jana_iz! Обязательно буду повторять.На всякий случай напишу отдельнокефир - 200 млмолоко - 160 млкипяток для заваривания солода - 30 млгорчица - 1 ч.л. (жидкая)растительное масло - 2 ст.л.мед - 2 ст.л.соль - 1,5 ст.л.солод - 2 ст.л. (заваривала кипятком)кофе растворимый - 1 ст.л.кунжут - 1 ст.л.крупа пшеничная + крупа ячневая + мучная смесь "8 злаков" - 1/2 чашки (= объем 120 мл)хлопья овсяные с изюмом и, думаю, бананом - 1/2 чашки (= объем 120 мл)мука пшеничная - 450 г + примерно 50 г (к сожалению, не могу сказать, сколько подсыпала точно)Ржаная закваска (мука = вода) - 1 ч.л.Дрожжи сухие - 2 ст.л.По сигналу: 2 ст. ложки семечек подсолнечника + 2 ст.л. тыквенных семечек (слегка поджарила).Если бы сейчас делала снова, уменьшила бы количество жидкости на 50 мл, а муки взяла бы как в рецепте - 450 г. И обязательно следила бы за колобком.Дрожжей в следующий раз возьму 1,5 ч.л. Думаю, хватит. Или это моя закваска так помогла?Да, запаха дрожжей никакого нет.Да, еще изюма в следующий раз сознательно добавлю - очень оживляет. Сейчас только немножко из овсяных хлопьев попалось.



Спасибо сказали: jana_iz, literal, Кира, Ленка-05, поваренок,