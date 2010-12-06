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Хлеб зерновой с использованием обычных круп.
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Хлеб зерновой с использованием обычных круп.
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23.2.2011, 23:00
Сообщение #1
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Участник
Группа: Хлебопеки
Сообщений: 18
Регистрация: 18.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 4753
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Модель хлебопечки: delonghi
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Хлеб зерновой с использованием обычных круп.
750 гр.
Пропорции указаны в объеме. 1 чашка равна 240 мл
Вода 360 мл
Масло растительное (подсолнечное рафинированное) 1,5 ст. л.
Мука 3 и ¼ чашки
Смесь круп и геркулеса 1 чашка. Составляется следующим образом: по 2,5 ст. л. Крупы ячневой, крупы
кукурузной, крупы пшеничной добавляется в мерную чашку, должно получиться ½ чашки с крупами (120 мл).
Далее в мерную чашку добавляется 8 ст. л геркулеса (1/2 чашки=120 мл).
Итого, получаем смесь круп и геркулеса 1 чашка.
Соль 1 ч. Л.
Сахар 1 и ½ ст. л.
Дрожжи 2 ч. л.
Солод ржаной 2 ст. л.
Молоко сухое 2 ст. л.
Клейковина (панифарин) 1 ст. л. (можно не класть, если нет)
Семечки 2 ст. л.
Кунжут 1 ст. л.
Семя льна 1 ч. л.
Установки: программа «зерновой» (у меня называется «хлеб из непросеянной муки», режим №3), вес 700 гр., корочка сильная.
Если нет такого режима, можно использовать режим «французский»
Хлеб подходит неплохо, однако более плотный (обусловлено плотными ингредиентами), чем белый, хотя и довольно пористый,
высоты средней. Вкус получается насыщенный и сложный, вполне сытный и самодостаточный хлеб, на который не обязательно
что-то намазывать. Существенное достоинство – не нужны дорогостоящие зерновые смеси, а используемые крупы достаточно дешевые.
Прим.: Ячневая, пшеничная и кукурузные именно крупы, а не хлопья, представляют собой дробленые цельные зерна.
Нужна именно ячневая крупа, т.к. перловка является зерном, очищенным от оболочек, посему - менее полезна.
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24.2.2011, 11:01
Сообщение #2
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Активный участник
Группа: Хлебопеки
Сообщений: 928
Регистрация: 10.12.2010
Из: Москва, Харьков
Пользователь №: 4158
Спасибо сказали: 549 раз(а)
Модель хлебопечки: Philips HD 9020
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jana_iz, спасибо. Вы так четко все описали, что даже вопросов не возникло. Я как раз думала нечто подобное "замутить".
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24.2.2011, 20:49
Сообщение #3
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Участник
Группа: Хлебопеки
Сообщений: 18
Регистрация: 18.1.2011
Из: Москва
Пользователь №: 4753
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Модель хлебопечки: delonghi
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jana_iz, спасибо. Вы так четко все описали, что даже вопросов не возникло. Я как раз думала нечто подобное "замутить".
Спасибо и Вам!
Этот хлеб у нас в семье - любимый, хочется поделиться с другими... и услышать отзывы
А четко - это потому. что волновалась и готовилась)))
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15.3.2011, 23:56
Сообщение #4
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Активный участник
Группа: Хлебопеки
Сообщений: 928
Регистрация: 10.12.2010
Из: Москва, Харьков
Пользователь №: 4158
Спасибо сказали: 549 раз(а)
Модель хлебопечки: Philips HD 9020
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jana_iz, наконец-то я добралась до Вашего хлебушка! Сейчас буду отчитываться.
Но сначала скажу ОГРОМНОЕ СПАСИБО Хлеб замечательный! Мне жаль, что остальные форумчане его игнорируют. Обязательно разрекламирую в своей филипсовской ветке!
Четко по Вашему рецепту у меня не получилось. Во-первых, у меня не было кукурузной крупы. Я решила заменить ее мучной смесью "8 злаков" (в "Утконосе" беру). Там как раз куча всего, в т.ч. и льняное семя, которого у меня тоже не было.
Еще я решила использовать не воду, а смесь кефира и молока. Я взяла 200 мл кефира 1%-ного и 160 мл молока.
Муки взяла 450 г, т.к. в моей инструкции сказано, что это как раз 3 и 1/4 чашки.
Овсяные хлопья у меня были не простые, а с вложениями: изюм и что-то еще, чуть ли не бананы.
Когда я дошла до солода, выяснилось, что я не подумала о том, что солод у меня в порошке и его, очевидно, нужно запаривать. Я рискнула запарить 2 ст.л. солода 30 мл кипятка и добавить это в тесто. Конечно, я понимала, что нарушаю баланс жидкости и муки, но решила, что я с этим справлюсь, т.к. собираюсь следить за колобком. Кроме того я решила добавить 1 ч.л. горчицы, которая сгущает тесто. Думаю, стоило добавить 1 ст.л., а не чайную - мало сгустила
Еще добавила 1 с.л. молотого кофе - для цвета.
И это еще не все. Панифарина у меня нет, и я решила добавить 1 ч.л. ржаной закваски, которую подкормила часа за 3 до этого
По сигналу добавила 2 ст.л. поджаренных семечек подсолнечника и 2 ст.л. тыквенных семечек (тоже слегка поджарила)
Поставила выпекаться на программе "Цельнозерновой хлеб", 750 г, темная корочка. У меня были сомнения по поводу веса 750 г, но я посмотрела по времени выпечки и поняла, что 750 г темная корочка печется на 5 минут дольше, чем 1 кг средняя корочка, так что решила поверить Вам.
Ход программы "Цельнозерновой хлеб" для этих параметров хлеба у меня такой:
Предварительный нагрев 30 мин. - замес 5 мин. - отдых 5 мин. - замес 20 мин. - расстойка 40 мин. - подмес 20 сек. - расстойка 80 мин. - выпечка 65 мин.
Колобок получался жидким и "стеснительным" - все время жался в угол и не хотел отлипать. К тому же сразу было понятно, что колобок очень большой, он доставал своим липким краем до верха ведерка. Пришлось досыпать муку, причем немало.
Вот как выглядел колобок после добавления 5-6 раз по 1/2 ст.л. муки:
Пришлось досыпать дальше, пока колобок не стал таким:
Думаю, в общей сложности подсыпала грамм 50 муки, не меньше. Жалко, что не взвешивала, что подсыпаю. В общем, делала это, пока "юбочка" не исчезла.
Перед самой расстойкой колобок выглядел идеально:
За 40 минут до конца мне пришлось открыть крышку и оторвать кусок теста, потому что хлебушек стучался в окно!
Вот какой красавец-богатырь получился!
Теперь о вкусе. Самое восхитительное в этом хлебе - это корочка! Хрустящая, очень вкусная! Мякиш нежный, мне показалось, что нежнее, чем у обычного цельнозернового. Хлеб получился красивого, насыщенного коричневого цвета.
Спасибо за рецепт, дорогая jana_iz! Обязательно буду повторять.
На всякий случай напишу отдельно мой чуть видоизмененный рецепт:
кефир - 200 мл
молоко - 160 мл
кипяток для заваривания солода - 30 мл
горчица - 1 ч.л. (жидкая)
растительное масло - 2 ст.л.
мед - 2 ст.л.
соль - 1,5 ст.л.
солод - 2 ст.л. (заваривала кипятком)
кофе растворимый - 1 ст.л.
кунжут - 1 ст.л.
крупа пшеничная + крупа ячневая + мучная смесь "8 злаков" - 1/2 чашки (= объем 120 мл)
хлопья овсяные с изюмом и, думаю, бананом - 1/2 чашки (= объем 120 мл)
мука пшеничная - 450 г + примерно 50 г (к сожалению, не могу сказать, сколько подсыпала точно)
Ржаная закваска (мука = вода) - 1 ч.л.
Дрожжи сухие - 2 ст.л.
По сигналу: 2 ст. ложки семечек подсолнечника + 2 ст.л. тыквенных семечек (слегка поджарила).
Если бы сейчас делала снова, уменьшила бы количество жидкости на 50 мл, а муки взяла бы как в рецепте - 450 г. И обязательно следила бы за колобком.
Дрожжей в следующий раз возьму 1,5 ч.л. Думаю, хватит. Или это моя закваска так помогла?
Да, запаха дрожжей никакого нет.
Да, еще изюма в следующий раз сознательно добавлю - очень оживляет. Сейчас только немножко из овсяных хлопьев попалось.
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16.3.2011, 6:13
Сообщение #5
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Активный участник
Группа: Хлебопеки
Сообщений: 140
Регистрация: 7.3.2011
Из: Кишинев, Молдова
Пользователь №: 5654
Спасибо сказали: 61 раз(а)
Модель хлебопечки: LG 1051
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девочки, а в хлебе не чувствовались крупинки? они проготовились?
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16.3.2011, 9:09
Сообщение #6
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Активный участник
Группа: Хлебопеки
Сообщений: 101
Регистрация: 6.12.2010
Из: Беларусь
Пользователь №: 4096
Спасибо сказали: 158 раз(а)
Модель хлебопечки: Panasonic SD-257
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16.3.2011, 13:16
Сообщение #7
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Активный участник
Группа: Хлебопеки
Сообщений: 928
Регистрация: 10.12.2010
Из: Москва, Харьков
Пользователь №: 4158
Спасибо сказали: 549 раз(а)
Модель хлебопечки: Philips HD 9020
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Сейчас специально пожевала с пристрастием. Мне кажется, этот хлеб даже нежнее, чем обычный цельнозерновой.
Если смолоть, в чем тогда прикол будет? Можно тогда просто взять цельнозерновую муку
Я думаю, важно делать именно на цельнозерновом режиме.
На работу сейчас три разных хлеба принесла, мне сказали что этот - лучший.
Вот, специально сняла крупно без вспышки:
и макросъемка:
Я считаю, не молоть. Единственное, где видны крупинки - это на крыше хлеба. Очень красиво и абсолютно съедобно.
Еще такой комментарий.
Я сознательно положила 2 ст.л. меда, а не 1,5 с.л. сахара или меда, как предлагает автор, потому что мне показалось, что этому хлебу пойдет легкая сладковатость. Мне нравится.
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16.3.2011, 14:25
Сообщение #8
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Активный участник
Группа: Хлебопеки
Сообщений: 101
Регистрация: 6.12.2010
Из: Беларусь
Пользователь №: 4096
Спасибо сказали: 158 раз(а)
Модель хлебопечки: Panasonic SD-257
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Всё, пошла печь.
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16.3.2011, 21:17
Сообщение #9
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Активный участник
Группа: Хлебопекu
Сообщений: 969
Регистрация: 23.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5446
Спасибо сказали: 765 раз(а)
Модель хлебопечки: Panasonic SD-257, мультиварка Redmond М4502
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Замесила... Первое впечатление - печку жалко!
Видимо, из за крупы тяжело. Печка скрипела. Я так скоро сломаю свою красавицу.
Почему-то не жидковат получился, а плотноват... добавляла воды и оторвала и выбросила кусок теста. Стало полегче, но поскрипывание осталось...
Скажите, если плотный колобок получается, у Вас тоже скрипит?
Хотя может где-то "потеряла" жидкость?
делала так:
теплая вода 30 мл+сахар 1/2 ст.л.+дрожжи прессованные 16г=смешала, поставила на батарею
мука пшеничная 450г
крупа пшеничная+крупа ячневая+отруби =120 мл (по объему)
хлопья 5 злаков+овсяные = 120 мл (по объему)
кунжут 1 ст.л
цикорий растворимый 1 ст.л.
мед 1 ст.л.
растительное масло 2 ст.л.
горчица 1 ч.л.
соль 1,5 ч.л.
ТАН 200 мл
молоко 160 мл (при замесе пришлось добавить еще примерно 50 мл воды)
дрожжи запузырились - вылила их сбоку
с другой стороны молоко с таном
Либо мука пересохла, либо отруби впитывают больше воды, чем овсяные хлопья...
поанализируйте, пожалуйста, на досуге, кто поопытнее
Еще вариант есть... поставила лопатку для ржаного хлеба, думала, полегче будет месить с гребеночкой, а потом подумала, может она слишком "зарывается" в колобок зубчиками и ей еще тяжелее?
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16.3.2011, 21:22
Сообщение #10
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Активный участник
Группа: Хлебопеки
Сообщений: 928
Регистрация: 10.12.2010
Из: Москва, Харьков
Пользователь №: 4158
Спасибо сказали: 549 раз(а)
Модель хлебопечки: Philips HD 9020
|
Замесила... Первое впечатление - печку жалко!
Видимо, из за крупы тяжело. Печка скрипела. Я так скоро сломаю свою красавицу.
Почему-то не жидковат получился, а плотноват... добавляла воды и оторвала и выбросила кусок теста. Стало полегче, но поскрипывание осталось...
Скажите, если плотный колобок получается, у Вас тоже скрипит?
Нет, у меня пока ни разу не скрипела, даже когда я ее мучила ржаным на закваске.
А Вы по рецепту jana_iz замесили?
Я-то муки подсыпала из-за того, что добавила воды (на заваривание солода).
Еще теоретически может быть разный помол круп. У меня именно что дробленые зерна.
Режим какой выбрали? Цельнозерновой?
У меня замешивалось без труда, разве что очень крупный был колобок, боялась, что не удержу в ведерке
Спасибо сказали:
One,
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16.3.2011, 21:35
Сообщение #11
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Активный участник
Группа: Хлебопекu
Сообщений: 969
Регистрация: 23.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5446
Спасибо сказали: 765 раз(а)
Модель хлебопечки: Panasonic SD-257, мультиварка Redmond М4502
|
Я-то муки подсыпала из-за того, что добавила воды (на заваривание солода).
Еще теоретически может быть разный помол круп. У меня именно что дробленые зерна.
Режим какой выбрали? Цельнозерновой?
У меня замешивалось без труда, разве что очень крупный был колобок, боялась, что не удержу в ведерке
Вы добавили 30 мл. воды для солода, а я в этих 30 мл развела дрожжи.. Солода у меня не было
Поставила на Диетический режим (В Панасонике это - многозерновой)
А рецепт, скорее Ваш, редактированный.
Мне очень нравится читать, как форумчане берут рецепт, меняют в нем что-то, и результат с комментариями выкладывают... новичкам так проще сориентироваться, что можно менять, а что нельзя.
А хлебушко-то поднимается! уже половина ведерка!
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16.3.2011, 22:01
Сообщение #12
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Активный участник
Группа: Хлебопеки
Сообщений: 928
Регистрация: 10.12.2010
Из: Москва, Харьков
Пользователь №: 4158
Спасибо сказали: 549 раз(а)
Модель хлебопечки: Philips HD 9020
|
Вы добавили 30 мл. воды для солода, а я в этих 30 мл развела дрожжи.. Солода у меня не было
Поставила на Диетический режим (В Панасонике это - многозерновой)
А рецепт, скорее Ваш, редактированный.
Мне очень нравится читать, как форумчане берут рецепт, меняют в нем что-то, и результат с комментариями выкладывают... новичкам так проще сориентироваться, что можно менять, а что нельзя.
А хлебушко-то поднимается! уже половина ведерка!
У меня был такой огромный, а уже почти ничего не осталось!
Да, я потому и пишу подробно, что самой это часто необходимо.
Спасибо, что jana_iz тоже подробно и четко написала.
Что-то Ленка-05 молчит... Поставила хлебушек и носа не кажет. Наверное, доедает...
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16.3.2011, 22:04
Сообщение #13
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Активный участник
Группа: Хлебопекu
Сообщений: 969
Регистрация: 23.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5446
Спасибо сказали: 765 раз(а)
Модель хлебопечки: Panasonic SD-257, мультиварка Redmond М4502
|
Главное, чтобы сфоткать успела! Кстати, у нее такой же Панасоня, как у меня. Вот и поглядим.
По-моему, тема будет востребованной.
Хлебушек должен быть чудный.
А для моей печки поэкспериментирую, уже пересчитала рецепт на 2/3 объема, будет полегче.
А сегдняшний результат с меня
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16.3.2011, 22:12
Сообщение #14
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Активный участник
Группа: Хлебопеки
Сообщений: 928
Регистрация: 10.12.2010
Из: Москва, Харьков
Пользователь №: 4158
Спасибо сказали: 549 раз(а)
Модель хлебопечки: Philips HD 9020
|
Главное, чтобы сфоткать успела! Кстати, у нее такой же Панасоня, как у меня. Вот и поглядим.
По-моему, тема будет востребованной.
Хлебушек должен быть чудный.
А для моей печки поэкспериментирую, уже пересчитала рецепт на 2/3 объема, будет полегче.
А сегдняшний результат с меня
У меня хлеб получился почти 1 кг, но при этом выставленные 750 г и темная корочка оказались самое оно.
Да, интересно, как в одной и той же печке.
Жду Ваших впечатлений.
Часто вот так рецепты проходят незамеченными, особенно если они не от завсегдатаев форума. Я этот давно приметила, но все добраться не могла. Теперь снова буду печь, но пока нужен присмотр, на ночь не рискну, конечно.
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16.3.2011, 22:21
Сообщение #15
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Активный участник
Группа: Хлебопекu
Сообщений: 969
Регистрация: 23.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5446
Спасибо сказали: 765 раз(а)
Модель хлебопечки: Panasonic SD-257, мультиварка Redmond М4502
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Для Панасоника килограмм - это максимум. На сайтах, правда пишут, что 1250, но в паспорте 1000.
Так что понятно, почему ей было тяжко.
Я выставила максимальный размер, а корочка на этом режиме у нас не регулируется.
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16.3.2011, 22:35
Сообщение #16
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Активный участник
Группа: Хлебопеки
Сообщений: 928
Регистрация: 10.12.2010
Из: Москва, Харьков
Пользователь №: 4158
Спасибо сказали: 549 раз(а)
Модель хлебопечки: Philips HD 9020
|
Для Панасоника килограмм - это максимум. На сайтах, правда пишут, что 1250, но в паспорте 1000.
Так что понятно, почему ей было тяжко.
Я выставила максимальный размер, а корочка на этом режиме у нас не регулируется.
Так и у меня максимум 1000
Муки в рецепте 450 г, т.е. как на 750 г буханку, но еще же крупа и геркулес. К тому же 2 ч.л. дрожжей. Вот объем и большой.
Ржаной с семечками на закваске у меня тоже был почти килограмм, но ростом, мягко говоря, намного меньше
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16.3.2011, 22:41
Сообщение #17
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Активный участник
Группа: Хлебопекu
Сообщений: 969
Регистрация: 23.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5446
Спасибо сказали: 765 раз(а)
Модель хлебопечки: Panasonic SD-257, мультиварка Redmond М4502
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Закваску еще не освоила, но на дрожжи прессованные уже перешла.
А отруби много воды впитывают? Больше, чем овсянка или нет? Не было опыта замены?
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16.3.2011, 23:04
Сообщение #18
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Активный участник
Группа: Хлебопеки
Сообщений: 928
Регистрация: 10.12.2010
Из: Москва, Харьков
Пользователь №: 4158
Спасибо сказали: 549 раз(а)
Модель хлебопечки: Philips HD 9020
|
Закваску еще не освоила, но на дрожжи прессованные уже перешла.
А отруби много воды впитывают? Больше, чем овсянка или нет? Не было опыта замены?
Не могу сказать. Отруби пока только один раз использовала. Я купила отруби не в порошке, а размалывать нечем (не доставать же комбайн ради этого).
У меня с дрожжами наоборот последнее время. Всегда пекла на прессованных, а тут вторую неделю не могу их купить.
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16.3.2011, 23:22
Сообщение #19
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Активный участник
Группа: Хлебопекu
Сообщений: 969
Регистрация: 23.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5446
Спасибо сказали: 765 раз(а)
Модель хлебопечки: Panasonic SD-257, мультиварка Redmond М4502
|
У меня тоже не порошок... Такие, довольно крупные, ошметки)))
А вот и герой дня !
А резать буду, когда остынет, хоть что-то надо сделать по правилам
не дотерпела... вот она,женская логика
Вкуснейший хлеб! Подозреваю, что завтра будет еще лучше!
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16.3.2011, 23:48
Сообщение #20
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Активный участник
Группа: Хлебопеки
Сообщений: 928
Регистрация: 10.12.2010
Из: Москва, Харьков
Пользователь №: 4158
Спасибо сказали: 549 раз(а)
Модель хлебопечки: Philips HD 9020
|
У меня тоже не порошок... Такие, довольно крупные, ошметки)))
А вот и герой дня !
Вкуснейший хлеб! Подозреваю, что завтра будет еще лучше!
Кошка - знаток
А корочка, а? По-моему, это самая вкусная корочка!
jana_iz! Еще раз сердечное спасибо от нас!
Спасибо сказали:
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